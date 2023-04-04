УЄФА вручить додаткові медалі представникам Абердіна за перемогу в КВК 1983 року.

За перемогу у фіналі Кубка володарів кубків 1983 року УЄФА нагородив тільки 16 гравців Абердіна – всіх польових і запасних футболістів. Тренерський штаб клубу, а також один травмований гравець були обділені.

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Через 40 років УЄФА вирішив виправити цю несправедливість. Як інформує ВВС, сера Алекса Фергюсона, помічника тренера Арчі Нокса і півзахисника Дугі Белла, який пропускав фінал через травму, буде представлено до нагороди.

Вручення нових медалей відбудеться 12 травня.

Нагадаємо, що у фіналі КВК 1983 року Абердін здолав Реал із рахунком 2:1 (у додатковий час). Алекс Фергюсон виграв тоді тренерську дуель у Альфредо Ді Стефано.

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