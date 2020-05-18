"Фергюсон чуть не убил меня": экс-звезда Манчестер Юнайтед вспомнил незабитый пенальти, который стоил команде победы

Бывший полузащитник МЮ Луиш Нани вспомнил поединок АПЛ против Фулхэма в 2010 году, в котором стал антигероем.

В том матче при счете 2:1 в пользу "дьяволов" Нани не реализовал пенальти, а Фулхэм конце игры забил спасительный гол. Поединок завершился ничьей.

"Тот пенальти должен был бить Райан Гиггз, который уже пошел к точке, но я попросил разрешения исполнить удар, ведь чувствовал себя очень уверенно. Впрочем, я не забил, но Райан не сказал мне ни слова.

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После игры Фергюсон чуть не убил меня в раздевалке. "Кто тебе дал право бить? Райан, зачем ты дал ему мяч?" Гиггз ответил: "Он сам взял его, поэтому я позволил". Тренер был очень зол. После того матча я предложил подвезти его домой, ведь мы жили рядом. Фергюсон согласился, но всю дорогу молчал.

Впрочем, этот инцидент не повлиял на мое отношение к Фергюсону. Когда я только пришел, я боялся его, но впоследствии изучил английский и понял, какой он удивительный человек", – цитирует Нани AS.

Напомним, Нани выступал за Манчестер Юнайтед с 2007 по 2015 год. Стал 4-кратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. Также поиграл за Спортинг, Фенербахче, Валенсию и Лацио, а в 2019 году подписал контракт с Орландо Сити.

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