"Фергюсон ледь не вбив мене": екс-зірка Манчестер Юнайтед пригадав незабитий пенальті, який коштував команді перемоги

Колишній півзахисник МЮ Луїш Нані пригадав поєдинок АПЛ проти Фулхема у 2010 році, в якому став антигероєм.

У тому матчі за рахунку 2:1 на користь "дияволів" Нані не реалізував пенальті, а Фулхем наприкінці гри забив рятівний гол. Поєдинок завершився нічиєю.

"Той пенальті мав бити Раян Гіггз, який вже пішов до позначки, але я попросив дозволу виконати удар, адже почувався дуже впевнено. Втім, я не забив, але Раян не сказав мені ні слова.

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Після гри Фергюсон ледь не вбив мене у роздягальні. "Хто тобі дав право бити? Раяне, навіщо ти дав йому м'яч?" Гіггз відповів: "Він сам узяв його, тому я дозволив". Тренер був дуже злий. Після того матчу я запропонував підвезти його додому, адже ми жили поруч. Фергюсон погодився, але всю дорогу мовчав.

Втім, цей інцидент не вплинув на моє ставлення до Фергюсона. Коли я тільки прийшов, я боявся його, але згодом вивчив англійську і зрозумів, яка він дивовижна людина", – цитує Нані AS.

Нагадаємо, Нані виступав за Манчестерю Юнайтед з 2007 по 2015 рік. Став 4-разовим чемпіоном Англії та виграв Лігу чемпіонів. Також пограв за Спортінг, Фенербахче, Валенсію та Лаціо, а в 2019 році підписав контракт з Орландо Сіті.

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