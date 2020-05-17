"Он был молодой, над ним просто издевались": Руни вспомнил матч, после которого Фергюсон поставил крест на Пике

Бывшая звезда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни объяснил, почему Жерар Пике не смог закрепиться в Англии.

"Болтон, в принципе, закончил карьеру Пике в Юнайтед. Он был молодой, над ним просто издевались, и я думаю, что именно тогда Ферги решил, что физически Жерар не подходит для Премьер-лиги.

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В такие моменты я всегда вспоминаю Видича. Когда мы собирались в Болтон, или он готовился к игре против Дрогба, то он три дня проводил в спортзале, чтобы накачаться", – написал Руни в колонке для The Sunday Times.

Напомним, Пике вернулся в Барселону из Манчестер Юнайтед в 2008 году. Защитник стал настоящей легендой каталонского клуба, добыв 8 титулов чемпиона Испании и трижды победив в Лиге чемпионов.

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