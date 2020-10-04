Ференцварош у вольовому стилі здолав Академію Пушкаша – команда Реброва стала лідером чемпіонату Угорщини
Команда Сергія Реброва приймала Академію Пушкаша в 6-му турі угорської першості. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Угорщини, 6 тур
Ференцварош – Академія Пушкаша – 2:1
Голи: Ісаел, 43, 50 – Нуньєс, 4
Поєдинок у Будапешті стартував о 18:30 за Києвом. Академія Пушкаша очолювала турнірну таблицю, набравши 9 очок у 4-х зіграних поєдинках. Натомість Ференцварош мав у своєму активі 7 пунктів після 3-х матчів. Таким чином, у випадку перемоги команда Сергія Реброва очолювала турнірну таблицю.
Яремчук відзначився ефектним дублем у воротах одного з лідерів чемпіонату Бельгії
У стартовому складі Ференцвароша вийшли Олександр Зубков та Ігор Харатін, які відіграли весь матч. Як відомо, вже незабаром столична команда зіграє проти київського Динамо у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Поєдинок другого туру в Будапешті запланований на 28 жовтня.
Вже на старті поєдинку гості шокували Ференцварош, забивши швидкий гол. Нуньєс ударом головою замкнув подачу з кутового.
Господарі відігралися наприкінці першого тайму. Нгуен розкішно покотив врозріз на Ісаеля, який класно прокинув м'яч повз голкіпера. 1:1 – підсумок першої половини гри.
Вочевидь, Ребров у перерві добряче поспілкувався з підопічними. Вийшовши на другий тайм, Ференцварош одразу ж вийшов вперед. Ісаел оформив дубль, вразивши практично порожні ворота після швидкої атаки "Фраді". Відзначимо передгольовий пас Олександра Зубкова, який відмінно віддав на хід партнеру.
Зрештою, 2:1 – Ференцварош набрав 10 пунктів та очолив турнірну таблицю. Академія Пушкаша опустилася на другу сходинку.
Аталанта виграла у Кальярі перестрілку з сімома голами – Маліновський став жертвою видовищності, але довів свій рівень