Команда Сергія Реброва приймала Академію Пушкаша в 6-му турі угорської першості. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 6 тур

Ференцварош – Академія Пушкаша – 2:1

Голи: Ісаел, 43, 50 – Нуньєс, 4

Поєдинок у Будапешті стартував о 18:30 за Києвом. Академія Пушкаша очолювала турнірну таблицю, набравши 9 очок у 4-х зіграних поєдинках. Натомість Ференцварош мав у своєму активі 7 пунктів після 3-х матчів. Таким чином, у випадку перемоги команда Сергія Реброва очолювала турнірну таблицю.

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У стартовому складі Ференцвароша вийшли Олександр Зубков та Ігор Харатін, які відіграли весь матч. Як відомо, вже незабаром столична команда зіграє проти київського Динамо у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Поєдинок другого туру в Будапешті запланований на 28 жовтня.

Вже на старті поєдинку гості шокували Ференцварош, забивши швидкий гол. Нуньєс ударом головою замкнув подачу з кутового.

Господарі відігралися наприкінці першого тайму. Нгуен розкішно покотив врозріз на Ісаеля, який класно прокинув м'яч повз голкіпера. 1:1 – підсумок першої половини гри.

Вочевидь, Ребров у перерві добряче поспілкувався з підопічними. Вийшовши на другий тайм, Ференцварош одразу ж вийшов вперед. Ісаел оформив дубль, вразивши практично порожні ворота після швидкої атаки "Фраді". Відзначимо передгольовий пас Олександра Зубкова, який відмінно віддав на хід партнеру.

Зрештою, 2:1 – Ференцварош набрав 10 пунктів та очолив турнірну таблицю. Академія Пушкаша опустилася на другу сходинку.

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