Отчетный матч стал для Аталанты первым в нынешнем сезоне на домашнем стадионе. Бергамаски начинали кампанию выездными встречами с Торино и римским Лацио – две победы. Перед стартовым свистком капитан хозяев Алехандро Гомес наконец-то получил свой приз. Лига Серия А признала аргентинца лучшим полузащитником чемпионата Италии прошлого сезона.

Папу Гомес получил приз лучшего хавбека Серии А прошлого сезона – одноклубник Малиновского сразу оформил шедевр

После всех торжеств игра началась. Как и положено матчам с участием Аталанты, опасных моментов долго ждать не пришлось. Правда, Кальяри тоже не избрал тактику глухой защиты, а пытался прессинговать очень высоко. Соответственно за спинами защитников сардинцевд образовывались огромные свободные зоны. Жозе Паломино длинным пасом запустил в прорыв Муриэля (который, кстати, заменил в стартовом составе Руслана Малиновского). Колумбиец убежал один на один с голкипером и открыл счет. Длилась седьмая минута игры. Однако арбитр зафиксировал офсайд, гости провели свою опасную атаку, и только тогда ассистент VAR решил вмешаться в игру. На повторе видно, что Муриэль все же избежал положения вне игры, и гол был защитан.

Кальри не стушевался и продолжил попытки играть в свой футбол. За желание играть в атаку против Аталанты Еусебио Ди Франческо можно только похвалить. Но нужно учитывать разницу в классе исполнителей, которая просто поразительна. Годин, который проводил дебютный матч за свою новую команду, сумел не на долго восстановить интригу. Центрбэк пришел на угловой, и никто не помешал ему переправить мяч в сетку – 1:1.

Долго радоваться островитянам не пришлось. Уже через 5 минут Гомес закрепил полученную награду очередным шедевром. Справиться с роскошным ударом Алехандро у голкипера Кальяри шансов не было. Вы же знаете, что Аталанта никогда не останавливается? А вот Ди Франческо, наверное, – нет! Гости не пытались никак перестроиться и прогнозируемо за это поплатились.

Пашалич, Сапата и Госенс ​​на 37-й минуте устроили защите Кальяри настоящий мастер-класс. Через короткий пас партнеры вывели Марио на ударную позицию, откуда хорват без труда переиграл Алессио Краньо. Вскоре Дуван Сапата решил, что идти на перерыв без забитого мяча как-то негоже. Форвард получил мяч на левом фланге, сам протянул его в штрафную соперника и блестяще закрутил под дальнюю штангу. Первый тайм стал для Кальяри настоящим ужасом.

Вторая половина стартовала так, будто команды и не шли на паузу. Мог отметить появление в старте Аталанты голом Кристиан Ромеро, но его удару не хватило точности. А потом случилось дежавю. Опять 7-я минута тайма и снова гол. Правда, на этот раз мяч из своих ворот доставал уже Марко Спортьелло. Кальяри молниеносно разогнал контратаку, которую из пределов штрафной завершил Жоау Педро. Чуть ли не сразу сократить отставание до минимума мог Джованни Симеоне, но аргентинец пробил очень неточно. Там еще напрашивался пас на совершенно одинокого партнера, но когда центрфорвард должен отмечаться альтруизмом?

На 65-й Гасперини сделал двойную замену, выпустив Ламмерса и Малиновского (с поля ушли Сапата и Гомес). Руслан начал немного неудачно. Пока украинец искал момент для удара по воротам Краньо, его обыграли. Контратака Кальяри получилась острой и вполне могла завершиться пропущенным голом. Все обошлось угловым, после которого мяч подобрал именно Малиновский и хорошо разогнал атаку Аталанты, которую Ламмерс и Сапата загубили на подступах к чужой штрафной.

Тренеры провели еще по несколько замен. Это окончательно сбило тем игры и уровняло ситуацию на поле. Команды и в дальнейшем демонстрировали открытый футбол, но разительного преимущества у хозяев уже не было. В составе Кальяри стоит отметить активность Соттиля и Жоау Педру. За Аталанту ответил Малиновский – удар из зоны правого полуфланга стал добычей Краньо.

Пятый гол Аталанта забила в позиционной атаке. Ламмерс не поленился спасти мяч от выхода вблизи угла поля. Сэм заиграл Хатебура и Де Рона, который развернул в центр, где Малиновский и Пашалич через стеночку вывели на удар все того же Ламмерса. Голландец красиво качнул защитника и оформил дебютный гол за "нерадзурри". Сразу Сэм мог забивать и второй, но упустил момент, а добивание Малиновского заблокировали защитники. Последние минуты вообще стали продуктивными для Руслана. Он имел еще несколько хороших возможностей. Сначала мощно стрелял из-за пределов штрафной – Краньо спас. Позже Пашалич вывел украинца на удар, он пытался закрутить в дальнюю девятку – выше.

В конце концов, Аталанта продолжает идти без потерь. 9 очков означают, что бергамаски по крайней мере временно единолично (теоретически еще 4 команды имеют шансы догнать команду Гасперини по очкам) возглавили турнирную таблицу Серии А. у Кальяри остался один зачетный пункт.