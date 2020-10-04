Гент мощно начал встречу с Берсхотом, а помог хозяевам в этом Роман Яремчук.

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Уже на 12-й минуте украинец точным ударом издалека попал в угол ворот соперника. А через три минуты ворвался в штрафную Берсхота, положил на землю защитника и удвоил преимущество своей команды.

Стоит отметить, что Берсхот сейчас находится на третьей строчке местного чемпионата.

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