Ференцварош одержал минимальную победу в рамках 6-го тура чемпионата Венгрии против Гонведа. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2021/22, 6-й тур

Гонвед – Ференцварош – 0:1

Гол: Нгуэн, 16

Удаление: Ботка, 23 (Ференцарош)

Экс-команда Сергея Реброва с трудом удержала победу над Гонведом. На 16 минуте Нгуэн забил, как оказалось, единственный гол во встрече. Через 6 минут Ференцварош остался в меньшинстве из-за прямой красной карточку Ботки. Именно после этого на поле появился Александр Зубков, который потерял статус основного игрока команды. Вместе с украинцем Ференцварош удержал победный счет и одержал третью подряд победу.

Соболь помог Брюгге одолеть Остенде – "черно-синие" реабилитировались за разгром в прошлом туре и возглавили Лигу Жупиле

Таким образом, Ференцварош набрал 9 очков после 4 туров, приблизившись к лидерам первенства, которые имеют больше сыгранных матчей. Гонвед с 7 пунктами остался восьмым.

Колос: життя після Костишина існує, або Ковалівку врятує тільки один тренер – ви всі його знаєте