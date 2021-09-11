Ференцварош здобув мінімальну перемогу в рамках 6-го туру чемпіонату Угорщини проти Гонведа. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 6-й тур

Гонвед – Ференцварош – 0:1

Гол: Нгуен, 16

Вилучення: Ботка, 23 (Ференцарош)

Екс-команда Сергія Реброва із труднощами втримала перемогу над Гонведом. На 16 хвилині Нгуен забив, як виявилось, єдиний гол у зустрічі. Через 6 хвилин Ференцварош залишився у меншості через пряму червону картку Ботки. Саме після цього на полі з'явився Олександр Зубков, який втратив статус основного гравця команди. Разом з українцем Ференцварош втримав переможний рахунок та здобув третю поспіль перемогу.

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Таким чином, Ференцварош набрав 9 очок після 4 турів, наблизившись до лідерів першості, які мають більше зіграних матчів. Гонвед з 7 пунктами залишився восьмим.

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