Один из середняков бельгийского первенства на выезде уступил действующему чемпиону. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 7-й тур

Брюгге – Остенде – 3:0

Голы: Ланг, 24, 81, Ванакен, 56

Удаление: Фортес, 45 (Остенде, вторая желтая карточка)

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Неожиданный разгром в прошлом туре от Гента (1:6) заставлял подопечных Филиппа Клемана реабилитироваться перед собственными болельщиками. Количество ударов (12 против 3) переросло в качество в середине тайма: Ноа Ланг получил длинную диагональную передачу с середины поля на линию штрафной, легко обошел защитника и пробил под голкипера, который начал заваливаться слишком поздно.

На перерыв хозяева ушли при численном преимуществе: Стивен Фортес умудрился в течение трех минут заработать два "горчичника", чем серьезно осложнил задачу своей команде. После отдыха Ханс Ванакен удвоил преимущество "черно-синих".

За десять минут до конца матча он же после вбрасывания из-за боковой расшатал защиту Остенде на правом фланге и отпасовал на свободного Ланга. Тот, выдержав сумасшедшую паузу, легко отправил мяч в сетку. К слову, в составе хозяев вышел защитник сборной Украины Эдуард Соболь и был заменен на 82-й минуте, когда вопрос о победителе был окончательно снят.

Победа принесла Брюгге 14 очков и первую строчку турнирной таблицы Лиги Жупиле, Остенде с 9 пунктами опустился на девятое место.

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