Ференцварош Реброва у першому матчі після чемпіонства виграв принципове дербі – Зубков розпочав переможну атаку

У рамках 31-го туру угорської першості Ференцварош здолав Уйпешт у столичному дербі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 31-й тур

Ференцварош – Уйпешт – 1:0

Гол: Болі, 53

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Фраді достроково став чемпіоном Угорщини ще в минулому турі. Сергій Ребров пообіцяв, що команда й надалі буде ставитися до матчів відповідально і дотримав слова.

У 31-у туру Ференцварош приймав іншу команду з Будапешта – Уйпешт. Перемогу "зеленим" у столичному дербі приніс нападник Франк Болі. Зауважимо, що атаку вишуканим пасом розпочав Олександр Зубков. Окрім українського вінгера, повний матч зіграв також Ігор Харатін.

Завдяки цій перемозі команда Сергія Реброва продовжила свою безпрограшну серію до десяти поєдинків.

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