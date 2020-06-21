toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Ференцварош Реброва у першому матчі після чемпіонства виграв принципове дербі – Зубков розпочав переможну атаку

00:05 - Читать на русском
Ференцварош Реброва у першому матчі після чемпіонства виграв принципове дербі – Зубков розпочав переможну атаку
Ференцварош – Уйпешт – 1:0

У рамках 31-го туру угорської першості Ференцварош здолав Уйпешт у столичному дербі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 31-й тур

Ференцварош – Уйпешт – 1:0

Гол: Болі, 53

Вест Хем – Вулверхемптон: неоднозначний камбек Ярмоленка зі звичним мінусом, провал "молотів" знову наближає виліт

Фраді достроково став чемпіоном Угорщини ще в минулому турі. Сергій Ребров пообіцяв, що команда й надалі буде ставитися до матчів відповідально і дотримав слова.

У 31-у туру Ференцварош приймав іншу команду з Будапешта – Уйпешт. Перемогу "зеленим" у столичному дербі приніс нападник Франк Болі. Зауважимо, що атаку вишуканим пасом розпочав Олександр Зубков. Окрім українського вінгера, повний матч зіграв також Ігор Харатін.

Завдяки цій перемозі команда Сергія Реброва продовжила свою безпрограшну серію до десяти поєдинків.

Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва

blog_ava
Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ
20 червня
5832
Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Відеоновини Ігор Ігор Харатін Олександр Олександр Зубков Сергій Сергій Ребров Уйпешт Уйпешт Українці за кордоном
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
39
хв
Сельта
15:00
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук