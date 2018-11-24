toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
КАРПАТЫ - ДЕСНА АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭЙБАР - РЕАЛ МАДРИД

Ференцварош Реброва победил Кишварду Милевского – разборки экс-динамовцев в Венгрии

20:29 143 Читати українською
Ференцварош Реброва победил Кишварду Милевского – разборки экс-динамовцев в Венгрии
Сергей Ребров / Фото ФК Ференцварош

Ференцварош уверенно победил Кишварду в матче 15-го тура чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии, 15-й тур

Ференцварош – Кишварда – 2:0

Голы: Фримпонг, 21 Блажич, 33

Кайсериспор с Кучером уступил Аланьяспору с неприличным счетом

Подопечные Реброва на правах хозяина встречи и лидера чемпионата сразу взяли инициативу в свои руки.

Уже до свистка на перерыв Ференцварош вел в счете 2:0. Второй тайм стал обычной формальностью, хозяева спокойно контролировали игру до финального свистка.

Стоит отметить, сразу трое украинцев появились на поле в стартовом составе. Ребров выпустил хавбека Ивана Петряка, а у гостей со стартовых минут вышли Артем Милевский и Павел Лукьянчук. Последние "отличились" желтыми карточками.

Бойко резко ответил Милевскому, который назвал голкипера крысой

Теги
Мир Артем Милевский Артем Милевский Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Кишварда Кишварда Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
52
мин
Олимпик
14:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук