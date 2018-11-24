Ференцварош Реброва победил Кишварду Милевского – разборки экс-динамовцев в Венгрии

Ференцварош уверенно победил Кишварду в матче 15-го тура чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии, 15-й тур

Ференцварош – Кишварда – 2:0

Голы: Фримпонг, 21 Блажич, 33

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Подопечные Реброва на правах хозяина встречи и лидера чемпионата сразу взяли инициативу в свои руки.

Уже до свистка на перерыв Ференцварош вел в счете 2:0. Второй тайм стал обычной формальностью, хозяева спокойно контролировали игру до финального свистка.

Стоит отметить, сразу трое украинцев появились на поле в стартовом составе. Ребров выпустил хавбека Ивана Петряка, а у гостей со стартовых минут вышли Артем Милевский и Павел Лукьянчук. Последние "отличились" желтыми карточками.

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