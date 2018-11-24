Ференцварош Реброва переміг Кішварду Мілевського – розбірки екс-динамівців в Угорщині

Ференцварош впевнено переміг Кішварду в матчі 15-го туру чемпіонату Угорщини.

Чемпіонат Угорщини, 15-й тур

Ференцварош – Кішварда – 2:0

Голи: Фрімпонг, 21, Блажіч, 33

Кайсеріспор з Кучером поступився Аланьяспору з непристойним рахунком

Підопічні Реброва на правах господаря зустрічі та лідера чемпіонату відразу взяли ініціативу в свої руки.

Вже до свистка на перерву Ференцварош вів у рахунку 2:0. Другий тайм став звичайною формальністю, господарі спокійно контролювали гру до фінального свистка.

Варто відзначити, одразу троє українців з'явились на полі у стартовому складі. Ребров випустив хавбека Івана Петряка, а у гостей зі стартових хвилин вийшли Артем Мілевський та Павло Лук'янчук. Останні "відзначились" жовтими картками.

Бойко різко відповів Мілевському, який назвав голкіпера щурем