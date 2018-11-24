Кайсериспор с Кучером уступил Аланьяспору с неприличным счетом

Аланьяспор разбил Кайсериспор в матче 13-го тура турецкой Суперлиги.

Турецкая Суперлига 13-й тур

Аланьяспор – Кайсериспор – 5:0

Голы: Джалма, 45+2 (пен.), Карака, 59, Сиссе, 74, 79, Фернандес, 81

Нереализованный пенальти: Сиссе, 21 (А)

Игроки Аланьяспора на правах хозяев быстрее начали матч, но отличиться сумели лишь перед свистком на перерыв с пенальти.

Во втором тайме Кайсериспор решил полностью капитулировать и пропустил еще 4 безответных мяча.

После 13-ти туров Кайсериспор остается в зоне вылета на 17-м месте. Аланьяспор поднялся на 11-ю строчку.

Стоит отметить, что украинский защитник Александр Кучер провел весь матч в составе Кайсериспора, и "отличился" желтой карточкой.

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