Ференцварош Реброва одержал легкую победу в контрольном матче

Товарищеский матч
Копер – Ференцварош – 0:2
Голы: Боли, 55, Сигер, 62
Судьба товарищеского матча, который проходил в Словении, решилась в первую треть второго тайма. В первой половине игры "Фради" так и не забили, несмотря на наличие моментов, а после перерыва голы Боли и Сигера принесли команде Сергея Реброва комфортную победу над новичком элитного дивизиона чемпионата Словении.
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Игорь Харатин начал поединок в запасе и вышел на 58-й минуте, результативными действиями не отметился. Другой украинец – Александр Зубков – не попал в заявку команды Сергея Реброва.
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