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Ференцварош Реброва одержал легкую победу в контрольном матче

22:19 - Читати українською
Ференцварош Реброва одержал легкую победу в контрольном матче
Ференцварош уверенно победил / официальный сайт клуба

Чемпионы Венгрии в спарринге одолели словенский Копер (2:0).

Товарищеский матч

Копер – Ференцварош – 0:2

Голы: Боли, 55, Сигер, 62

Судьба товарищеского матча, который проходил в Словении, решилась в первую треть второго тайма. В первой половине игры "Фради" так и не забили, несмотря на наличие моментов, а после перерыва голы Боли и Сигера принесли команде Сергея Реброва комфортную победу над новичком элитного дивизиона чемпионата Словении.

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Игорь Харатин начал поединок в запасе и вышел на 58-й минуте, результативными действиями не отметился. Другой украинец – Александр Зубков – не попал в заявку команды Сергея Реброва.

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Игорь Игорь Харатин Александр Александр Зубков Сергей Сергей Ребров Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Копер Копер Товарищеские матчи
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