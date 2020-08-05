Ференцварош Реброва одержал легкую победу в контрольном матче

Товарищеский матч

Копер – Ференцварош – 0:2

Голы: Боли, 55, Сигер, 62

Судьба товарищеского матча, который проходил в Словении, решилась в первую треть второго тайма. В первой половине игры "Фради" так и не забили, несмотря на наличие моментов, а после перерыва голы Боли и Сигера принесли команде Сергея Реброва комфортную победу над новичком элитного дивизиона чемпионата Словении.

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Игорь Харатин начал поединок в запасе и вышел на 58-й минуте, результативными действиями не отметился. Другой украинец – Александр Зубков – не попал в заявку команды Сергея Реброва.

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