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ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ференцварош Реброва здобув легку перемогу в контрольному матчі

5 серпня 22:19 - Читать на русском
Ференцварош Реброва здобув легку перемогу в контрольному матчі
Ференцварош впевнено переміг / офіційний сайт клубу

Чемпіони Угорщини у спарингу здолали словенський Копер (2:0).

Товариський матч

Копер – Ференцварош – 0:2

Голи: Болі, 55, Сігер, 62

Доля товариського матчу, який проходив у Словенії, вирішилася у першу третину другого тайму. В першій половині гри "Фраді" так і не забили попри наявність моментів, а по перерві голи Болі та Сігера принесли команді Сергія Реброва комфортну перемогу над новачком елітного дивізіону чемпіонату Словенії.

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Ігор Харатін розпочав поєдинок у запасі та вийшов на 58-й хвилині, результативними діями не відзначився. Інший українець – Олександр Зубков – не потрапив до заявки команди Сергія Реброва.

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Теги
Світ Ігор Ігор Харатін Олександр Олександр Зубков Сергій Сергій Ребров Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Копер Копер Товариські матчі
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