toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Ребров объяснил, почему приглашает в Ференцварош игроков из Шахтера, но не из Динамо

14:56 - Читати українською
Ребров объяснил, почему приглашает в Ференцварош игроков из Шахтера, но не из Динамо
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров обозначил принципы комплектации своей команды.

"Кто сейчас больше всех прогрессирует из игроков Динамо? Не хочу никого выделять. Меня часто спрашивают, почему я уделяю такое внимание молодым украинским игрокам Шахтера, приглашая их в Ференцварош. На самом деле в Динамо выступает не меньше талантливых ребят, которых мы бы с удовольствием взяли в команду.

Ребров дал четкий ответ относительно интереса Динамо и Фенербахче

Но вся разница в том, что в Киеве они играют и постепенно становятся лидерами своего коллектива. Здесь подобралась целая плеяда хороших молодых исполнителей, но им нужно много и правильно работать, чтобы достичь высоких целей", – подытожил Ребров в комментарии Команда№1.

Напомним, недавно Ференцварош договорился с Шахтером о выкупе вингера Александра Зубкова, который играл в аренде.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу

blog_ava
Динамо – Ворскла: когда и где смотреть финал Кубка Украины 2020
16:30
12695
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сергей Ребров Украинцы за рубежом Шахтер Шахтер Ференцварош Ференцварош
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
52
мин
Динамо Киев
21:30
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук