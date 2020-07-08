Ребров объяснил, почему приглашает в Ференцварош игроков из Шахтера, но не из Динамо

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров обозначил принципы комплектации своей команды.

"Кто сейчас больше всех прогрессирует из игроков Динамо? Не хочу никого выделять. Меня часто спрашивают, почему я уделяю такое внимание молодым украинским игрокам Шахтера, приглашая их в Ференцварош. На самом деле в Динамо выступает не меньше талантливых ребят, которых мы бы с удовольствием взяли в команду.

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Но вся разница в том, что в Киеве они играют и постепенно становятся лидерами своего коллектива. Здесь подобралась целая плеяда хороших молодых исполнителей, но им нужно много и правильно работать, чтобы достичь высоких целей", – подытожил Ребров в комментарии Команда№1.

Напомним, недавно Ференцварош договорился с Шахтером о выкупе вингера Александра Зубкова, который играл в аренде.

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