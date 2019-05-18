Ференцварош Реброва может подписать форварда ФК Львов – известна потенциальная сумма трансфера

Нападающий Львова Бруно Дуарте заинтересовал ряд европейских клубов, среди которых и Ференцварош.

Команда Сергея Реброва проявляет интерес к бразильскому нападающему Львова Бруно Дуарте. Клуб даже собирается отправить скаутов на заключительные матчи львовян в УПЛ, сообщает Sportarena.

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Напомним, ранее сообщалось, что в услугах форварда также заинтересованы Копенгаген из Дании, венгерский Види и несколько бельгийских команд. Потенциальная сумма трансфера – 2-3 миллиона евро.

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К слову, в текущем сезоне Бруно Дуарте сыграл за ФК Львов 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов.