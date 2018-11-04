Ференцварош Реброва и Петряка одолел МТК в дерби, Милевский не помог Кишварде спастись от поражения Гонведу

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Венгрии с участием украинских легионеров. В частности, Ференцварош победил МТК, а Кишварда разгромно проиграла Гонведу.

Подопечные Сергея Реброва одолели МТК в столичном дерби, забив два мяча в ворота украинца Артема Кичака еще до перерыва. Голами отметились Боле и Шигер. Хавбек Иван Петряк, права на которого принадлежат Шахтеру, провел за Ференцварош все 90 минут.

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В то же время Кишварда без шансов уступила дома будапештскому Гонведу. Дубль в свой актив записал Филипп Холендер, а еще один мяч провел экс-форвард английского Ливерпуля Давид Нгог. Украинец Богдан Мельник вышел в старте хозяев, а его более титулованный соотечественник Артем Милевский появился на поле на 73-й минуте, однако помочь Кишварде не смог.

После этих поединков Ференцварош остался лидером турнира. В активе команды Реброва и Петряка 30 очков. Гонвед, идущий вторым, отстает на 4 балла. Кишварда – 10-ятолько на три очка опережает зону вылета.

Венгрия, 13-й тур

Ференцварош – МТК – 2:0

Голы: Боле, 24, Шигер, 39

Кишварда – Гонвед – 0:3

Голы: Холендер, 32, 69, Нгог, 78