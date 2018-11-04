toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Ференцварош Реброва и Петряка одолел МТК в дерби, Милевский не помог Кишварде спастись от поражения Гонведу

00:10 8 Читати українською
Ференцварош Реброва и Петряка одолел МТК в дерби, Милевский не помог Кишварде спастись от поражения Гонведу
Ференцварош – МТК / ФК МТК

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Венгрии с участием украинских легионеров. В частности, Ференцварош победил МТК, а Кишварда разгромно проиграла Гонведу.

Подопечные Сергея Реброва одолели МТК в столичном дерби, забив два мяча в ворота украинца Артема Кичака еще до перерыва. Голами отметились Боле и Шигер. Хавбек Иван Петряк, права на которого принадлежат Шахтеру, провел за Ференцварош все 90 минут.

Яремчук оформив дубль за Гент у ворота Кортрейка

В то же время Кишварда без шансов уступила дома будапештскому Гонведу. Дубль в свой актив записал Филипп Холендер, а еще один мяч провел экс-форвард английского Ливерпуля Давид Нгог. Украинец Богдан Мельник вышел в старте хозяев, а его более титулованный соотечественник Артем Милевский появился на поле на 73-й минуте, однако помочь Кишварде не смог.

После этих поединков Ференцварош остался лидером турнира. В активе команды Реброва и Петряка 30 очков. Гонвед, идущий вторым, отстает на 4 балла. Кишварда – 10-ятолько на три очка опережает зону вылета.

Венгрия, 13-й тур

Ференцварош – МТК – 2:0

Голы: Боле, 24, Шигер, 39

Кишварда – Гонвед – 0:3

Голы: Холендер, 32, 69, Нгог, 78

Теги
Мир Украинцы за рубежом МТК МТК Гонвед Гонвед Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Кишварда Кишварда Артем Милевский Артем Милевский Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Яремчук оформил дубль за Гент в ворота Кортрейка
    Бельгія — 3 нояб93 Яремчук оформил дубль за Гент в ворота Кортрейка
12
час
:
29
мин
Эйбар
13:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук