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Яремчук оформив дубль за Гент у ворота Кортрейка

22:54 614 Читать на русском
Яремчук оформив дубль за Гент у ворота Кортрейка
Роман Яремчук (зліва) забив два голи / фото: ФК Гент

В матчі 14 туру чемпіонату Бельгії Гент – Кортрейк українець Роман Яремчук відзначився двома голами.

Форвард збірної України Роман Яремчук забив два м'ячі у ворота Кортрейка у поєдинку 14 туру. На 56-й хвилині українець ударом головою переправив м'яч у нижній кут воріт Кортрейка та зрівняв рахунок у матчі.

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Цей гол став вже 4-м для 22-річного Яремчука в чемпіонаті 2018/19. Ще один м'яч українець забив у Лізі Європи.

А під завісу поєдинку Яремчук відзначився ще раз – знову ударом головою.

Перед цим поєдинком Гент ділив 5-6 місця в турнірній таблиці. У жовтні клуб змінив головного тренера.

Теги
Українці за кордоном Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент Кортрейк Кортрейк Бельгія Відеоновини Головне
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