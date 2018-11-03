Яремчук оформив дубль за Гент у ворота Кортрейка

В матчі 14 туру чемпіонату Бельгії Гент – Кортрейк українець Роман Яремчук відзначився двома голами.

Форвард збірної України Роман Яремчук забив два м'ячі у ворота Кортрейка у поєдинку 14 туру. На 56-й хвилині українець ударом головою переправив м'яч у нижній кут воріт Кортрейка та зрівняв рахунок у матчі.

"Імператорський Зозуля": журналісти та вболівальники захоплюються українським форвардом, який тягне Альбасете в Прімеру

Цей гол став вже 4-м для 22-річного Яремчука в чемпіонаті 2018/19. Ще один м'яч українець забив у Лізі Європи.

А під завісу поєдинку Яремчук відзначився ще раз – знову ударом головою.

Перед цим поєдинком Гент ділив 5-6 місця в турнірній таблиці. У жовтні клуб змінив головного тренера.