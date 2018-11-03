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Ференцварош Реброва та Петряка здолав МТК у дербі, Мілевський не допоміг Кішварді врятуватися від поразки Гонведу

4 листопада 00:10 0 Читать на русском
Ференцварош Реброва та Петряка здолав МТК у дербі, Мілевський не допоміг Кішварді врятуватися від поразки Гонведу
Ференцварош – МТК / ФК МТК

Відбулися матчі 13-го туру чемпіонату Угорщини за участі українських легіонерів. Зокрема, Ференцварош переміг МТК, а Кішварда розгромно програла Гонведу.

Підопічні Сергія Реброва здолали МТК у столичному дербі, забивши два м'ячі в ворота українця Артема Кичака ще до перерви. Голами відзначилися Боле та Шигер. Хавбек Іван Петряк, права на якого належать Шахтарю, провів за Ференцварош усі 90 хвилин.

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Натомість Кішварда без шансів поступилася вдома будапештському Гонведу. Дубль до свого активу записав Філіп Холендер, а ще один м'яч провів екс-форвард англійського Ліверпуля Давід Нгог. Українець Богдан Мельник вийшов у старті господарів, а його титулованіший співвітчизник Артем Мілевський з'явився на полі на 73-й хвилині, проте допомогти Кішварді не зміг.

Після цих поєдинків Ференцварош залишився лідером турніру. В активі команди Реброва та Петряка 30 очок. Гонвед, який іде другим, відстає на 4 бали. Кішварда – 10-та й лише на три очки випереджає зону вильоту.

Угорщина, 13-й тур

Ференцварош – МТК – 2:0

Голи: Боле, 24, Шигер, 39

Кішварда – Гонвед – 0:3

Голи: Холендер, 32, 69, Нгог, 78

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