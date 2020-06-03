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Ференцварош открыл стадион для болельщиков – клуб Реброва ввел жесткие ограничения

10:32 41 Читати українською
Ференцварош открыл стадион для болельщиков – клуб Реброва ввел жесткие ограничения
Сергей Ребров / ФК Ференцварош

Ференцварош станет одним из первых клубов, который вернет болельщиков на стадион после пандемии коронавируса.

Ференцварош готов провести матч со зрителями уже 7 июня, информирует официальный сайт клуба.

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Отметим, что Венгерская федерация футбола разрешила болельщикам посещать поединки, но ввела несколько запретов. Например, людям старше 65 лет вход на стадион запрещен, а всего будет открыто лишь 3 сектора. Интересно, что болельщики должны разместиться по одному на каждые 4 места.

К слову, Ференцварош является лидером чемпионата Венгрии – подопечные Реброва имеют в активе 60 очков, а ближайший преследователь – Фехервар – отстает на целых 9 пунктов.

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Теги
коронавирус Сергей Ребров Сергей Ребров Ференцварош Ференцварош Мир
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