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Ребров не справился с командой Фаворова – все испортил капитан Ференцвароша

31 мая 23:54 22 Читати українською
Ребров не справился с командой Фаворова – все испортил капитан Ференцвароша
Академия Пушкаша – Ференцварош – 1:1

Ференцварош не смог в полную использовать свои перенесенные матчи, чтобы оторваться от Фехервара.

Чемпионат Венгрии, 26 тур

Академия Пушкаша – Ференцварош – 1:1

Голы: Ловренчич, 31 (аг) – Нгуен, 17

Удаление: ван Ньеф, 70 (АП)

Ребров выпустил в основе только Харатин, а Зубкова не было даже в заявке. Академия Пушкаша также имеет украинца в составе, однако хавбек Артем Фаворов остался в запасе.

Два экс-тренера Динамо продлили сотрудничество с Ференцварошем

Медленный ход поединка прервал Нгуен. Норвежский хавбек завладел мячом, спокойно прошел в штрафную и пробил голкипера. Успех расслабил Ференцварош, и наказание пришло еще в первом тайме. Капитан команды Ловренчич срезал мяч в собственные ворота – 1:1. Второй тайм подопечные Реброва провели несколько активнее, но острых моментов не хватало. Не помогли гостям и 20 минут игры в большинстве после удаления ван Ньефа.

Ференцварош наконец сравнялся с Фехерваром по количеству сыгранных туров – у обоих по 26 Действующий чемпион лидирует с 60 очками, а у команды Ивана Петряка на девять меньше.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Академия Пушкаша Академия Пушкаша Сергей Ребров Сергей Ребров Артем Фаворов Артем Фаворов Венгрия
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