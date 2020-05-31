Ребров не справился с командой Фаворова – все испортил капитан Ференцвароша

Ференцварош не смог в полную использовать свои перенесенные матчи, чтобы оторваться от Фехервара.
Чемпионат Венгрии, 26 тур
Академия Пушкаша – Ференцварош – 1:1
Голы: Ловренчич, 31 (аг) – Нгуен, 17
Удаление: ван Ньеф, 70 (АП)
Ребров выпустил в основе только Харатин, а Зубкова не было даже в заявке. Академия Пушкаша также имеет украинца в составе, однако хавбек Артем Фаворов остался в запасе.
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Медленный ход поединка прервал Нгуен. Норвежский хавбек завладел мячом, спокойно прошел в штрафную и пробил голкипера. Успех расслабил Ференцварош, и наказание пришло еще в первом тайме. Капитан команды Ловренчич срезал мяч в собственные ворота – 1:1. Второй тайм подопечные Реброва провели несколько активнее, но острых моментов не хватало. Не помогли гостям и 20 минут игры в большинстве после удаления ван Ньефа.
Ференцварош наконец сравнялся с Фехерваром по количеству сыгранных туров – у обоих по 26 Действующий чемпион лидирует с 60 очками, а у команды Ивана Петряка на девять меньше.
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