Ференцварош відкрив стадіон для вболівальників – клуб Реброва ввів жорсткі обмеження

Ференцварош стане одним з перших клубів, який поверне вболівальників на стадіон після пандемії коронавірусу.

Ференцварош готовий провести матч із глядачами вже 7 червня, інформує офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що Угорська федерація футболу дозволила вболівальникам відвідувати поєдинки, але ввела кілька заборон. Наприклад, людям старше 65 років вхід на стадіон заборонений, а всього буде відкрито лише 3 сектори. Цікаво, що вболівальники мають розміститись по одному на кожні 4 місця.

До слова, Ференцварош є лідером чемпіонату Угорщини – підопічні Реброва мають в активі 60 очок, а найближчий переслідувач – Фехервар – відстає аж на 9 пунктів.

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