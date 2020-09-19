Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва каменя на камені не залишив від Рачкеве в рамках 1/64 фіналу Кубка Угорщини. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Угорщини 2020/21, 1/64 фіналу

Рачкеве – Ференцварош – 1:6

Голи: Марковіч, 86 – Батуріна, 17, 52, Катона, 32, Зубков, 55, Варга, 81, Шкварка,82

Ференцварош відкрив рахунок в матчі на 17 хвилині після класної комбінації та точного удару Батуріни. Катона до перерви подвоїв перевагу підопічних Реброва, а по перерві Батуріна та Зубков зробили рахунок розгромним. Кінцівка матчу вийшла також результативною – Варга та Шкварка забили по голу за 2 хвилини, а Марковіч зумів забити гол престижу.

Ребров отримав серйозне підсилення – хавбек, який двічі забивав Україні, але провалився в російському гранді

Зазначимо, що Зубков провів на полі увесь матч та окрім забитого гола мав ще кілька непоганих нагод, а також допомагав їх створювати партнерам. Інший українець Ференцвароша, Ігор Харатін, не з'явився на полі після виснажливого поєдинку в Лізі чемпіонів проти загребського Динамо.

"Мені захотілось перенести столицю": Ребров – герой угорських ЗМІ після великої перемоги в ЛЧ, він може заробити мільярд