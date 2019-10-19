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Ференцварош обыграл Уйпешт и приблизился к Фехервару Петряка

19 октября 22:49 35 Читати українською
Ференцварош обыграл Уйпешт и приблизился к Фехервару Петряка
Ференцварош приближается к лидеру / Vaaji

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии-2019/20, 9 тур

Мезекевешд - Фехервар - 0: 0

Лидер турнирной таблицы потерял очки, позволив конкурентам сократить отставание. Иван Петряк вышел в основе гостей, но выглядел не очень убедительно. В пассиве украинца – предупреждение. Тренер Фехервара заменил Петряка в конце игры.

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Ференцварош - Уйпешт - 1:0

Гол: Боли, 23.

Подопечные Сергея Реброва минимально одолели Уйпешт, что позволило им подняться на второе место в турнирной таблице. К тому же, в Ференцвароша есть игра в запасе.

Отметим, что в следующем туре Фехервар и Ференцварош сойдутся в очном противостоянии. Игра состоится в воскресенье, 27 октября на поле команды Петряка.

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Теги
Украинцы за рубежом Фехервар Фехервар Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Мир Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош
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