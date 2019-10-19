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Ференцварош обіграв Уйпешт і наблизився до Фехервара Петряка

22:43 212 Читать на русском
Ференцварош обіграв Уйпешт і наблизився до Фехервара Петряка
Ференцварош наближається до лідера / Vaaji

Відбулися матчі 9-го туру чемпіонату Угорщини.

Чемпіонат Угорщини-2019/20, 9 тур

Мезекевешд – Фехервар – 0:0

Лідер турнірної таблиці втратив очки, дозволивши конкурентам скоротити відставання. Іван Петряк вийшов в основі гостей, але виглядав не дуже переконливо. В пасиві українця – попередження. Тренер Фехервара замінив Петряка наприкінці гри.

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Ференцварош – Уйпешт – 1:0

Гол: Болі, 23.

Підопічні Сергія Реброва мінімально здолали Уйпешт, що дозволило їм піднятися на друге місце в турнірній таблиці. До того ж, у Ференцвароша є гра в запасі.

Зазначимо, що в наступному турі Фехервар та Ференцварош зійдуться в очному протистоянні. Гра відбудеться в неділю, 27 жовтня на полі команди Петряка.

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Теги
Фехервар Фехервар Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Українці за кордоном Світ Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош
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