Ференцварош обіграв Уйпешт і наблизився до Фехервара Петряка

Відбулися матчі 9-го туру чемпіонату Угорщини.

Чемпіонат Угорщини-2019/20, 9 тур

Мезекевешд – Фехервар – 0:0

Лідер турнірної таблиці втратив очки, дозволивши конкурентам скоротити відставання. Іван Петряк вийшов в основі гостей, але виглядав не дуже переконливо. В пасиві українця – попередження. Тренер Фехервара замінив Петряка наприкінці гри.

Ребров розповів про головні складнощі у роботі тренера

Ференцварош – Уйпешт – 1:0

Гол: Болі, 23.

Підопічні Сергія Реброва мінімально здолали Уйпешт, що дозволило їм піднятися на друге місце в турнірній таблиці. До того ж, у Ференцвароша є гра в запасі.

Зазначимо, що в наступному турі Фехервар та Ференцварош зійдуться в очному протистоянні. Гра відбудеться в неділю, 27 жовтня на полі команди Петряка.

"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?