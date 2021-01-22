"Реалистичная цель для нас – группа Лиги Европы. Конечно, мы хотим повторить успех этого года и снова быть в Лиге чемпионов, но для этого нужно как минимум всегда быть чемпионом Венгрии. А всегда чемпионом быть не удастся", – цитирует Пала официальный сайт клуба.

Ференцварош сенсационно уступил аутсайдеру чемпионата Венгрии – неудачное начало 2021 года для команды Реброва

Летом украинский специалист Сергей Ребров сумел квалифицироваться со своими подопечными в групповой этап Лиги чемпионов, чего венграм не удавалось более 25 лет. По итогам 6-ти матчей, команда заняла последнее место в квартете.

В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии Ференцварош после 15-ти туров уверенно лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя на 9 очков.

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