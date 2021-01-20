Чемпионат Венгрии 2020/21, 2-й тур

Ференцварош – ДВТК – 0:1

Гол: Сульич, 85

Ференцварош провально начал новый год, проиграв главному аутсайдеру венгерского первенства. Команда Реброва прогнозируемо захватила инициативу и создала немало неплохих моментов, однако первая половина прошла без голов.

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Вторая половина проходила по схожему сценарию, хотя ДВТК начал отвечать острыми контратаками. Ференцварош перестрелял своего соперника по количеству ударов (14 против 3), однако по ударам в створ вышел почти паритет – 4 против 3. И именно один из шансов ДВТК материализовался в забитый гол Сульича на 85 минуте. Добавим, что Харатин и Зубков вышли в стартовом составе, однако Игоря заменили сразу после пропущенного гола, а другого украинца – еще на 69 минуте.

Таким образом, Ференцварош с 38 очками остался первым со значительным отрывом от второго Фехервара, ДВТК набрал 13 пунктов и остался последним в турнирной таблице.

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