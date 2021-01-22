"Реалістична мета для нас – група Ліги Європи. Звичайно, ми хочемо повторити успіх цього року і знову бути в Лізі чемпіонів, але для цього потрібно як мінімум завжди бути чемпіоном Угорщини. А завжди чемпіоном бути не вдасться", – цитує Пала офіційний сайт клубу.

Ференцварош сенсаційно поступився аутсайдеру чемпіонату Угорщини – невдалий початок 2021 року для команди Реброва

Влітку український фахівець Сергій Ребров зумів кваліфікуватись зі своїми підопічними у груповий етап Ліги чемпіонів, чого угорцям не вдавалось понад 25 років. За підсумками 6-ти матчів, команда посіла останню сходинку у квартеті.

У нинішньому сезоні чемпіонату Угорщини Ференцварош після 15-ти турів впевнено лідирує, відірвавшись від найближчого переслідувача на 9 очок.

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