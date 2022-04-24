Франция, 34 тур

Нант – Бордо – 5:3

Голы: Кулибали, 47, 72, Мангаш, 51 (авт), Симон, 76, Букари, 89 – Ньянг, 6, Дилросун, 18, Кватенг, 67

Для жирондинцев матч начался чудесно. Уже на 6 минуте гости открыли счет. Даниил Игнатенко классно навесил на М'Байе Ньянга, который и переправил мяч в сетку. Таким образом украинец отдал ассист во втором матче подряд.

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Однако Бордо уже обычно все испортил. Нант победил со счетом 5:3, выдав блестящий второй тайм. В настоящее время жирондинцы пропустили 84 гола. Это антирекорд после 34 туров не только Лиги 1, но и в Европе. Если же говорить о полном сезоне, то пока худшая защита была у Бреста в сезоне 1979/80, когда он пропустил 87 мячей. У Бордо еще есть 4 тура, чтобы превзойти и это достижение.