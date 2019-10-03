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Фердинанд: Кейну стоит покинуть Тоттенхэм

20:15 31 Читати українською
Фердинанд: Кейну стоит покинуть Тоттенхэм
Харри Кейн / Sky Sports

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд убежден, что нападающему Тоттенхэма Харри Кейну стоит задуматься о смене клуба.

"Перед Кейном стоит вопрос, чего он хочет достичь в футболе – признания фанатов Тоттенхэма или трофеев. Следующий вопрос – выглядит ли Тоттенхэм как команда, способная выигрывать титулы? Я так не думаю. Несколько лет назад они были сильнее.

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Приведу пример из собственного опыта: я играл за Лидс, находясь в примерно таком же возрасте, что и Кейн сейчас. Та команда добралась до полуфинала Лиги чемпионов и была близка к чемпионскому титулу в Англии. Тогда я считал, что в другом клубе у меня будет больше шансов на триумф, и этим клубом стал Манчестер Юнайтед. Я принял это решение быстро, поняв, что целью моей карьеры будет завоевание трофеев.

Вероятно, у Кейна в голове тоже возникают такие вопросы, и на них нужно как можно быстрее ответить, потому что ему уже 26 лет. Шанс появляется и исчезает очень быстро", – сказал Фердинанда в эфире BT Sport.

Напомним, Кейн в текущем сезоне отметился пятью голами в семи турах АПЛ, а также забил два мяча в Лиге чемпионов.

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