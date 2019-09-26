Президент Тоттенхэма озвучил цену за Кейна – сумма впечатляет

Цена на форварда лондонской команды Харри Кейна должна отбить желание у потенциальных покупателей вести за него борьбу.

Президент английского клуба Тоттенхэм Хотспур Даниэль Леви не планирует продавать форварда Харри Кейна, сообщает Telegraph. Чтобы отпугнуть потенциальных покупателей, Леви установил огромный ценник на Кейна. Отныне, Тоттенхэм оценивает своего форварда в 250 млн фунтов стерлингов.

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Ранее Кейн неоднократно заявлял, что хочет бороться за трофеи, а не только за индивидуальные награды. В свое время нападающим Тоттенхэма интересовался мадридский Реал, но англичанин пока не объявлял о желании покинуть лондонский клуб.

Напомним, Тоттенхэм неудачно стартовал в новом сезоне. Лондонцы в шести турах английской Премьер-Лиги набрали лишь 8 очков. Они выбыли из Кубка Англии, уступив команде четвертого дивизиона Колчестер в серии пенальти, а в Лиге чемпионов не сумели обыграть греческий Олимпиакос.

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