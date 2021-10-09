Воспитанник Реала Солт-Лейк дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 13 лет и 282 дней. Парня отправили в дубль, который выступает во втором дивизионе.

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Кей стал самым молодым профессиональным игроком в истории футбола Северной Америки. Предыдущий рекорд принадлежал Фредди Аду, который в 14-летнем возрасте сыграл за ДС Юнайтед. Это было 17 лет назад.

Добавим, что Кей провел 30 минут в матче против Колорадо-Спрингс (0:0), но результативными действиями не отметился.

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