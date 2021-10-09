Вихованець Реала Солт-Лейк дебютував на професіональному рівні у віці 13 років і 282 днів. Хлопця відрядили у дубль, який виступає у другому дивізіоні.

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Кей став наймолодшим професіональним гравцем в історії футболу Північної Америки. Попередній рекорд належав Фредді Аду, який у 14-річному віці зіграв за ДС Юнайтед. Це було 17 років тому.

Додамо, що Кей провів 30 хвилин у матчі проти Колорадо-Спрінгс (0:0), але результативними діями не відзначився.

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