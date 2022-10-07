В четверг прошли матчи 3-го тура Лиги Европы. Читайте отчет о матчах в группах В, С и G на "Футбол 24".

Лига Европы, 3-й тур

Группа В

Фенербахче – АЕК Ларнака – 2:0

Голы: Батшуаи, 26, Мамас, 80 (аг.)

Группа С

Рома – Бетис – 1:2

Голы: Дибала, 33 (п.) – Родригес, 40, Энрике, 88

Удаление: Дзаньоло, 90+3 (Рома, красная карточка)

Группа G

Фрайбург – Нант – 2:0

Голы: Кьере, 48, Грифо, 72

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В группе В Фенербахче одолел кипрский АЕК. Подопечные Жорже Жезуша с первых минут обладали неоспоримым преимуществом, однако смогли забить лишь в середине первого тайма – Батшуаи с передаче Росси открыл счет в матче. Через 5 минут гости сравняли, но гол не был засчитан из-за офсайда. Турки продолжили обстреливать ворота соперника, но на перерыв ушли при минимальном преимуществе.

После отдыха Мор имел отличную возможность увеличить преимущество "желтых канареек", но кипер киприотов среагировал на удар в угол и отбил в стойку. Был шанс забить и у АЕКа, когда Фаражу не хватило считанных сантиметров – мяч просвистел мимо каркаса ворот. В конце концов, за десять минут до завершения матча турки с помощью соперника сняли все вопросы о победителе – после подачи со штрафного мяч попал в Мамаса и влетел в ворота киприотов. Победа принесла Фенербахче 7 баллов и сравняла по очкам с Ренном, АЕК с 3 пунктами третий, Динамо пока последнее без зачетных баллов. Поражение киприотов оставляет команде Луческу шансы побороться за Лигу конференций.

В группе С Рома, которая в турнирной таблице шла третьей, принимала лидера – Бетис. Испанцы выглядели интереснее, обостряли, чаще били по воротам соперника, но пропустили первыми: мяч в одной из атак попал в руку Руйбалю Гарсии и арбитр назначил пенальти. Стандарт безупречно выполнил Дибала. Энрике, сменивший травмированного Фекира, почти сразу мог сравнивать, но кипер бросился в правый угол и забрал мяч. Однако, на перерыв команды ушли при ничейном счете: Родригес мощным ударом из-за пределов штрафной пробил в левый угол – Патрисиу прыгнул, но не достал сферу. За минуту до свистка Дзаньоло попал в перекладину, а удар Дибалы в прыжке потянул Браво.

После перерыва штурм ворот Бетиса едва не завершился голом – кипер белкой летал в раме ворот, а Кристанте просто чудом не забил в уже пустые ворота. "Волки" в конце матча могли вырывать победу, но самоотверженная игра Карвалью спасла испанцев. А потом случился чудо-гол Энрике – Родри выдал длинный навес в штрафную и Луис ударом головой перекинул мяч через голкипера. Уже в добавленное время команда Моуринью осталась в меньшинстве – Дзаньоло за грубую игру получил красную карточку, но на игру это никак не повлияло. Победа принесла Бетису 9 очков, Рома с 3 пунктами третья.

В еще одном матче лидер группы G – Фрайбург – одолел Нант. Судьбу поединка решили два гола, забитые немцами после перерыва. Убедительная победа позволила подопечным Кристиана Штрайха набрать максимум в трех матчах и возглавить свой квартет. Вторым с 6 очками идет Карабах, Нант с 3 пунктами третий. Греческий Олимпиакос неожиданно последний без зачетных баллов.

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