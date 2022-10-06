Господарі видали серію з 7 поєдинків без поразок в усіх турнірах, піднявшись 6 рядок у чемпіонаті Франції та перше місце у групі команди Луческу, яка програла всі зустрічі в ЛЄ. Матч, як і онлайн-трансляція Ренн – Динамо на "Футбол 24", стартував о 22:00. Навантажують французи обидва фланги з перших хвилин. Ассіньйон підключився праворуч в атаку і віддав, Гуїрі без особливих перешкод у дотик пробивав – мінімальний промах. Ловро Майєр після пресингу і високого перехоплення партнерів стріляв. У цих епізодах Попов спочатку дозволив пробити супернику, потім втратив м'яч при передачі, а на десерт дав спокійно обіграти себе у володіннях Бойка. Пекельний старт гри для Дениса.

Ренн – Динамо: склади та онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Знову програє Київ підбирання перед периметро. Буріжо на 14 хвилині першим потурбував Бойка – важкий сейв голкіпера. А на подачі кутового Родон відірвався від Забарного і намагався плечем вразити ворота. Вийшло лише черкнути. Уже зовсім знущальні комбінації господарів проходять. Тер'є завершував атаку з правого флангу на лівий після пасу п'яточкою. Приціл дещо збитий у суперників у перші 20 хвилин – лише одна влучна спроба з 5. На жаль, все до того і йшло. Мартен Тер'є відкрив рахунок на 23-й. Гуїрі віддав проникну передачу, динамівці розгублено спостерігали за маневрами Майєра, тоді як найкращий бомбардир суперника з легкістю прошив Бойка.

Динамо вперше пробило на 27 хвилині. Сидорчук після пасу Кабаєва здалеку бахнув дуже неточно. Розгублено потупив очі вниз Луческу. Все, що було в атаці Динамо за пів години, це безпорадні дальні постріли Сидорчука, який ніби пробується на роль регбіста. Ох, вже ці видатні передачі Кабаєва назад і вбік від партнерів. У грі з Фенербахче Буяльський довів подібну ситуацію до взяття воріт. Сьогодні ж Віталій тонко комбінує у штрафному, після чого Бєсєдін картинно падає. Без пенальті. Артем розкішно виправився на 33 хвилині. Дубінчак на Бєсєдіна, той п'ятою скинув Буяльському. Віталій не жадібний і скидає ще праворуч, Циганков з другої спроби прошиває 37-річного Манданда.

Ренн дуже вже присів до своїх воріт, не чекаючи нічого лихого від киян у позиційній атаці. А ті щойно освоїлися на чужій половині, як розіграли комбінацію з тих кращих часів, немов це УПЛ, а не потужний борець за єврокубки у французькій Лізі 1. А в Бойка залізні нерви. Як же довго, ніби цілу вічність, Денис чекав, поки до нього у воротарський дійде пас захисника під гарячим пресингом Гуїрі. Українці заспокоїли гру ще до свого забитого м'яча, а опісля взагалі значно впевненіше контролювали перебіг зустрічі. У Динамо до перерви навіть краща точність передач (87% проти 85%) і більша гострота моментів (0,42:0,72 за xG), але там хитро постарався Циганков, обидва розстріли якого в гольовій атаці заважили на великий момент.

З перших же секунд другої половини стартові випробування гостей відновилися. Нічого не може Київ протиставити перепасу в дотик від французів. Удар Ассіньйона пройшов вище. Гостра подача кутового від Ренна. Як і в 1 таймі, всі футболісти обох команд пролітають повз м'яч. М'яч влучає в сідниці Попова, а господарі десь знайшли гру рукою і благають про пенальті. Суддя показує, що сам прекрасно все бачить. Ні натяку на порушення правил. Кендзьора гарячково вибиває на ногу супернику. Сидорчук цього разу добігає і страхує. А потім капітан Динамо видає емоційну тираду з претензіями на адресу одноклубника.

Динамо знову зовсім без контргри. У першому таймі це завершилося великими неприємностями. Потроху підбирається Ренн у зони завершення. Бойку пощастило, що снаряд після чергового програного підбирання пролетів прямо по центру. Ассіньйон з легкістю обіграв захисника, а далі вирішив занадто технічно пробити. Після перерви за 20 хвилин та ж картина, що і в першому таймі. За ударами 5:1, але лише одне влучання французів у площину воріт. Знову гаряче у штрафному киян. Буріжо та Теате двічі непогано перевірили реакцію Бойка на лінії. Цікавий факт. Останні 6 голів Динамо з його лідером на полі: Циганков забив 4, плюс ще 2 асисти. Неймовірна залежність від Віктора у, можливо, останньому його сезоні в Україні.

Буріжо вирізає за спини. Забарний на пару з Бойком відпрацювали з Тер'є, хоча дуже допоміг і кепський прийом француза. Проходить високе перехоплення і в команди Луческу. Однак Кабаєв відверто поскупився, не віддавши на зовсім вільного Шепелєва, а вирішивши легким ударом розім'яти Манданда. Перший хід Луческу на 79 хвилині. Ванат замінив Кабаєва. А це було перспективно. Бойко з рук викинув на чужу половину. Ванат виклик прийняв і розігнав атаку. Циганков пробивав метрів з 15, але блок і кутовий, з якого не вдалося витиснути бодай якусь гостроту, якщо не враховувати черговий регбійний удар Сидорчука на підбиранні.

Пок Женезіо зняв 4 лідерів, освіживши гру попереду, Луческу наважився зробити свою другу перестановку. Караваєв замість Циганкова на останні хвилин 5-8. Забарний хапав суперника за всі можливі частини тіла, аби зупинити прохід. Тактичний фол ціною жовтої? Приймається. А ось на 89 хвилині стався повний жах. Бойко вирішив розіграти в пас. Попов подарував м'яч 17-річному Дуе, який вийшов на заміну, і джокер французів легко розібрався з воротарем. Один з головних талантів збірної Франції, але ж тільки юнацької. Ось вам і довіра тренера, який віддав дитині майже 30 хвилин у матчі єврокубків!

Для контрасту Луческу ж випустив замість Попова Вівчаренка на останні... 120 секунд. Виховний момент чи таке підсилення гри? Це вже і так нічого не могло дати. Динамо навіть на чужу половину поля ледь перейшло. Уперше в історії Київ програє 3 матчі поспіль на груповому етапі Ліги Європи. Команда Луческу залишається на останньому місці з 0 очок. Фенербахче і Ренн набирають по 7 балів. АЕК лише в матчі проти киян заробив 3 пункти. Саме з кіпріотами Динамо, очевидно, боротиметься за 3 місце, яке дасть право зіграти плей-офф проти якоїсь з команд, що посядуть 2 рядок у Лізі конференцій.

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