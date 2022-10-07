Ліга Європи, 3-й тур

Група В

Фенербахче – АЕК Ларнака – 2:0

Голи: Батшуаї, 26, Мамас, 80 (аг.)

Група С

Рома – Бетіс – 1:2

Голи: Дибала, 33 (п.) – Родрігес, 40, Енріке, 88

Вилучення: Дзаньйоло, 90+3 (Рома, червона картка)

Група G

Фрайбург – Нант – 2:0

Голи: К'єре, 48, Гріфо, 72

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У групі В Фенербахче здолав кіпрський АЕК. Підопічні Жорже Жезуша з перших хвилин володіли беззаперечною перевагою, однак змогли забити лише в середині першого тайму – Батшуаї з передачі Россі відкрив рахунок у матчі. За 5 хвилин гості зрівняли, але гол не було зараховано через офсайд. Турки продовжили обстрілювати ворота суперника, але на перерву пішли за мінімальної переваги.

Після відпочинку Мор мав чудову нагоду збільшити перевагу "жовтих канарок", але кіпер кіпріотів зреагував на удар у кут і відбив у стійку. Був шанс забити і у АЕКа, коли Фаражу забракло лічених сантиметрів – м'яч просвистів повз каркас воріт. Зрештою, за десять хвилин до завершення матчу турки з допомогою суперника зняли всі питання щодо переможця – після подачі зі штрафного м'яч влучив у Мамаса і влетів у ворота кіпріотів. Перемога принесла Фенербахче 7 балів і зрівняла за очками з Ренном, АЕК з 3 пунктами третій, Динамо наразі останнє без залікових балів. Поразка кіпріотів залишає команді Луческу шанси поборотися за Лігу конференцій.

У групі С Рома, яка у турнірній таблиці йшла третьою, приймала лідера – Бетіс. Іспанці виглядали цікавіше, загострювали, били по воротах суперника, але пропустили першими: м'яч в одній з атак влучив у руку Руйбалю Гарсії і арбітр призначив пенальті. Стандарт бездоганно виконав Дибала. Енріке, який замінив травмованого Фекіра, майже одразу міг зрівнювати, але кіпер кинувся у правий кут і забрав мяч. Однак, на перерву команди пішли за нічийного рахунку: Родрігес потужним ударом з-за меж штрафного пробив у лівий кут – Патрісіу стрибнув, але не дістав сферу. За хвилину до свистка Дзаньйоло влучив у поперечину, а удар Дибали у карколомному стрибку потягнув Браво.

По перерві навала на ворота Бетіса ледь не завершилась голом – кіпер білкою літав у рамці воріт, а Крістанте просто дивом не забив у вже порожні ворота. "Вовки" наприкінці матчу могли виривати перемогу, але самовіддана гра Карвалью врятувала іспанців. А потім стався диво-гол Енріке – Родрі видав довгий навіс у штрафний і Луїс ударом головою перекинув м'яч через голкіпера. Вже у доданий час команда Моурінью залишилась у меншості – Дзаньйоло за грубу гру отримав червону картку, але на підсумок гри це ніяк не повпливало. Перемога принесла Бетісу 9 очок, Рома з 3 пунктами третя.

У ще одному матчі лідер групи G – Фрайбург – здолав Нант. Долю поєдинку вирішили два голи, забиті німцями по перерві. Переконлива перемога дозволила підопічним Крістіана Штрайха набрати максимум у трьох матчах і очолити свій квартет. Другим з 6 очками йде Карабах, Нант з 3 пунктами третій. Грецький Олімпіакос несподівано останній без залікових балів.

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