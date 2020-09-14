Словенский полузащитник Миха Зайц будет выступать за Дженоа на правах аренды, сообщает официальный сайт Фенербахче. Соглашение рассчитано на год с возможностью дальнейшего выкупа.

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Отметим, что игрок уже имеет опыт выступлений в Серии А – в сезонах 2016/17 и 2018/19 он играл в элитном итальянском дивизионе за Эмполи. К слову, ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны киевского Динамо и питерского Зенита.

Зайц перешел в турецкий гранд в январе 2019 года за 6,5 млн евро, однако не смог закрепиться в основе команды. Всего за Фенербахче игрок провел 27 матчей во всех турнирах, отличился четырьмя голами и одним ассистом.

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