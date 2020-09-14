Фенербахче віддав в оренду словенця, яким цікавилось Динамо
Дженоа підсилила лінію півзахисту хавбеком Фенербахче.
Словенський півзахисник Міха Зайц виступатиме за Дженоа на правах оренди, інформує офіційний сайт Фенербахче. Угода розрахована на рік з можливістю подальшого викупу.
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Зазначимо, що гравець вже має досвід виступів у Серії А – в сезонах 2016/17 та 2018/19 він грав в елітному італійському дивізіоні за Емполі. До слова, давніше повідомлялось про інтерес до 26-річного хавбека зі сторони київського Динамо та пітерського Зеніта.
Зайц перейшов до турецького гранда у січні 2019 року за 6,5 млн євро, однак не зміг закріпитись в основі команди. Загалом за Фенербахче гравець провів 27 матчів у всіх турнірах, відзначився чотирма голами та одним асистом.
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