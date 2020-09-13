"Мы понимали, что на этапе третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов нам в любом случае достанется сильная команда. Поскольку мы изучали всех трех возможных оппонентов, наша реакция была довольно спокойной. Некоторые сотрудники вспомнили противостояние с киевским Динамо в 2010 году в Лиге Европы (2:1 и 2:0 в пользу Динамо). Это было одно из первых, что пришло в голову.

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Что я лично знаю о Динамо? Сейчас у нас есть пять дней, чтобы подготовиться и лучше изучить нашего оппонента. Нам нужно с пользой использовать эти дни, ведь, по моему мнению, мы будем играть против очень сильной команды. Без сомнений, в Динамо хорошая команда.

Нам хорошо известен один игрок: Фран Соль. Мы встречались в играх с его бывшей командой Виллемом II и знаем, что это парень, которому по силам почувствовать момент и забить гол, поскольку он был одним из лучших бомбардиров лиги с 14 голами.

Мы понимаем, что квалификационный раунд состоит только из одного матча, и то, что это именно выездная игра, – конечно, в пользу киевского Динамо, хотя на стадионе и не будет болельщиков. Так же как мы знаем каждый сантиметр нашего поля, направление ветра, так и наш соперник будет чувствовать себя увереннее на своем домашнем стадионе.

Мы действительно смотрели игру киевлян против Шахтера, и то, что Динамо выиграло Суперкубок, действительно впечатляет, учитывая то, что "горняки" недавно были полуфиналистом Лиги Европы. Это лишний раз свидетельствует, что Динамо – очень мощный, сильный соперник", – сказал Слот в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится уже во вторник, 15 сентября, в Киеве, в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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