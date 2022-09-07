"Я не думаю, что поражение в УПЛ будет иметь эффект на нашу команду. У нас профессиональные футболисты, умеющие настраиваться на матчи. Впереди важный поединок на старте еврокубкового турнира, который обе команды хотят провести на хорошем уровне. В прошлый раз в Стамбуле мы сыграли очень хороший матч при великолепной атмосфере на стадионе, чего ожидаем и завтра.

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Следует отметить, что Фенербахче провел очень хорошую работу, чтобы подписать ряд качественных новичков. Педро, Энрике – это игроки, которым около 30 лет, и у них большой опыт в профессиональном футболе.

Относительно моего заявления после поражения от СК Днепр-1... Это были эмоции, ведь мы проживаем очень сложный момент. После матча с Зарей мы 11 часов добирались в Кишинев, откуда вылетели в Стамбул. Трудная ситуация, но футбол позволяет прожить разнообразный опыт. Несмотря ни на что, мы готовимся к хорошему матчу завтра.

У нас была серия негативных результатов. В матчах украинской Премьер-лиги мы имели тотальное преимущество над соперниками, но допустили ошибки в обороне и пропустили очень простые мячи. Так же было и с Бенфикой. Это случается, потому что игроки постоянно сосредоточены на ситуации в своей стране, думают о безопасности своих семей и детей. Сейчас у нас нет постоянного дома, путешествуем от города к городу, чтобы играть. Я не знаю, где мы будем завтра. И это непросто. Однако, как я уже отмечал, у нас очень хорошие игроки, поэтому мы надеемся добиться положительного результата в Лиге Европы.

Фенербахче – команда высокого уровня с отличным составом. Главный тренер, который сам очень опытный и квалифицированный, провел хорошую работу. Он точно знает, что нужно делать на поле, чтобы достичь победы. Фенербахче станет одним из главных претендентов на чемпионство в Турции.

Верю ли я, что Динамо завтра победите? Прежде всего мы должны играть. Фенербахче стремится стартовать в Лиге Европы с победы, как и мы. Посмотрим, как сложится игра. Это касается не только завтрашнего поединка, но и всех будущих в группе. Только в ноябре мы узнаем, кто станет победителем квартета", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок между Фенербахче и Динамо состоится в четверг, 8 сентября. Начало встречи в 19:45.

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