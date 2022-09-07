Как известно, это уже вторая дуэль украинской и турецкой команд. Во втором раунде квалификации ЛЧ киевляне одолели Фенербахче (0:0, 2:1), но и сами не смогли выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь новая встреча – уже в еврокубке низшего ранга.

"Мы знаем, что имеем достаточно качества и амбиций, чтобы выйти из этой группы. Мне кажется, что в группе есть три команды примерно одинакового уровня – Ренн, Динамо Киев и Фенербахче. Мы хотим завершить завтрашний матч победой. По сравнению с тем, когда мы играли с Динамо месяц назад, сейчас Фенербахче стал сильнее,. Верим, что у нас достаточно качества, чтобы выиграть эту игру.

Фенербахче – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Трансферы? Фенербахче потерял Ким Мин Че (перешел в Наполи – прим.), которого я считаю самым сильным защитником, который у нас был. Мы ориентируемся на нынешний состав. В ближайшие дни во всем мире закроется трансферное окно. Как и все остальные клубы, Фенербахче продолжит работу с имеющимися футболистами.

Наша главная цель – выиграть чемпионат. Вот почему я пришел сюда. Теперь я лучше знаю лигу. Конкуренты Фенербахче тоже сделали очень хорошие инвестиции. Очки, набранные в евротурнирах, очень важны не только нашей команде, но и футболу страны. Когда вы смотрите на рейтинг Турции и клубы, я думаю, что футбол здесь не соответствует действительности. На самом деле здесь много качественных команд. Стадионы красивые. Качество футбола хорошее. Я считаю, что эта страна не заслуживает своего места в рейтинге. Команды должны улучшить его.

Турецкие команды, играющие в Европе, должны набирать очки в таблицу коэффициентов, чтобы рейтинг страны повышался. Все условия для этого есть.

Жребий снова возвел Фенербахче и Динамо в Лиге Европы. В футболе всегда есть второй шанс. Думаю, мы сильнее, чем месяц назад. В предыдущих матчах, которые мы играли с Динамо, с нами случались вещи, которые не часто бывают в футболе. Мы теперь сильнее, но не смотрим на этот матч как на реванш за вылет из ЛЧ. В футболе всегда нужно уважать соперников, что я и делаю. Конечно, я хочу выигрывать в каждой игре. Завтрашняя – не исключение.

Батшуаи? Он в команде около недели. Сейчас он начинает понимать, чего мы от него хотим как в атаке, так и в обороне, коллективно, тактически. Это нормально, что ему нужно время, чтобы понять, чего мы от него ждем в тактическом плане и реализовать требования. Ему придется адаптироваться к нашим идеям. На данный момент у Фенербахче есть 4 качественных нападающих. Обычно я хочу 4-5 игроков этого амплуа, поэтому очень рад иметь таких качественных игроков", – цитирует Жезуша официальный сайт турецкого клуба.

Матч Фенербахче-Динамо Киев стартует 8 сентября в 19:45. В другом матче группы B сыграют АЕК Ларнака и Ренн.

Фенербахче – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы