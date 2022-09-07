"Нас ожидает важный матч, который мы проведем дома при поддержке своих болельщиков. Команда соперника нам хорошо знакома, они тоже нас знают. Мы сосредоточены на матчах Лиги Европы и будем стремиться победить, чтобы продолжить выступление в этом турнире.

Фенербахче – Динамо: Жезуш отказался говорить о реванше за вылет из ЛЧ и назвал скрытую цель на матч Лиги Европы

С тех пор как я присоединился к Фенербахче, увидел, насколько страстные наши фаны. Я следил за нашими матчами с трибуны, когда был травмирован, однако на поле все чувствуется иначе. Невозможно описать эмоции, которые я испытал, забив гол в прошлом матче. Болельщики невероятно поддерживают нашу команду, здесь всегда отличная атмосфера.

За последние годы у меня не было травм, которые надолго лишали меня футбола. Но как только я перешел в Фенербахче, получил повреждение. Конечно, оставаться в стороне от команды непросто. Мы изо всех сил пытались ускорить лечение. В первых матчах после восстановления я был не в лучшей физической форме, это нормально, что нужно некоторое время на возвращение прежних кондиций. Пока я готов не на 100 процентов, но усердно работаю над своей формой.

Для нас было грустно вылететь из Лиги чемпионов от Динамо. Думаю, мы заслуживали лучшего результата в этих матчах. Однако сейчас мы встретимся с киевлянами в другом турнире и уже на другом этапе сезона. Важно начать групповой раунд с победы. Мы выходим на поле, чтобы побеждать в каждой игре. Это и будет нашей целью завтра", – сказал Педро на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между Фенербахче и Динамо состоится в четверг, 8 сентября. Начало встречи в 19:45.

Фенербахче – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы