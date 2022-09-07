"Я не думаю, що поразка в УПЛ матиме ефект на нашу команду. У нас професійні футболісти, які вміють налаштовуватися на матчі. Попереду важливий поєдинок на старті єврокубкового турніру, який обидві команди хочуть провести на хорошому рівні. Минулого разу в Стамбулі ми зіграли дуже хороший матч за чудової атмосфери на стадіоні, чого очікуємо й завтра.

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Варто відзначити, що Фенербахче провів дуже хорошу роботу, щоб підписати низку якісних новачків. Педро, Енріке – це гравці, яким близько 30 років, і вони мають великий досвід у професійному футболі.

Щодо моєї заяви після поразки від СК Дніпро-1... Це були емоції, адже ми проживаємо дуже складний момент. Після матчу з Зорею ми 11 годин добиралися до Кишиніва, звідки вилетіли до Стамбула. Важка ситуація, але футбол дозволяє прожити різноманітний досвід. Незважаючи ні на що, ми готуємося до хорошого матчу завтра.

У нас була серія негативних результатів. В матчах української Прем'єр-ліги ми мали тотальну перевагу над суперниками, але припустилися помилок в обороні та пропустили дуже прості м'ячі. Так само було і з Бенфікою. Це трапляється, тому що гравці постійно зосереджені на ситуації в своїй країні, думають про безпеку своїх родин і дітей. Зараз ми не маємо постійної домівки, подорожуємо від міста до міста, щоб грати. Я не знаю, де ми будемо завтра. І це непросто. Однак, як я вже зазначав, у нас дуже хороші гравці, тому ми сподіваємося досягти позитивного результату в Лізі Європи.

Фенербахче – команда високого рівня з чудовим складом. Головний тренер, який сам є дуже досвідченим і кваліфікованим, провів хорошу роботу. Він достеменно знає, що потрібно робити на полі, щоб досягти перемоги. Фенербахче буде одним із головних претендентів на чемпіонство у Туреччині.

Чи вірю я, що Динамо завтра переможете? Перш за все, ми повинні грати. Фенербахче прагне стартувати в Лізі Європи з перемоги, як і ми. Подивимося, як складеться гра. Це стосується не лише завтрашнього поєдинку, а й усіх майбутніх у групі. Лише в листопаді ми знатимемо, хто стане переможцем квартету", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок між Фенербахче та Динамо відбудеться у четвер, 8 вересня. Початок зустрічі о 19:45.

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