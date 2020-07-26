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Феллаини оформил хет-трик за 7 минут в первом матче после карантина

15:28 - Читати українською
Феллаини оформил хет-трик за 7 минут в первом матче после карантина
Маруан Феллаини/ Reuters

Полузащитник китайского Шаньдун Лунэн Маруан Феллаини стал главным героем китайского первенства после его возобновления.

Чемпионат Китая 2020.

Далянь Ифан – Шаньдун Лунен – 2:3

Голы: Рондон, 57, Даниэльсон, 90 – Феллаини, 79, 83, 86

Маруан Феллаини самостоятельно вырвал победу для своей команды в китайском первенстве.

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Далянь Ифань выигрывал по ходу встречи 1:0, однако бельгиец с 79 по 86 минуты отличился трижды, гарантировав победу. Даниэльсон сократил видставння на последних минутах, однако это не изменило победителя встречи.

Напомним, Феллаини выступает за Шаньдун Лунэн с 2019 года, куда перешел из Манчестер Юнайтед.

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