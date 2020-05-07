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Звезды сборной Бельгии спасли местный гранд от банкротства

19:03 60 Читати українською
Звезды сборной Бельгии спасли местный гранд от банкротства
Бельгийцы спасли Стандард / фото из открытых источников

Болельщики льежского Стандарда могут вздохнуть с облегчением – клуб нашел деньги и избежит понижения в четвертый дивизион.

Напомним, льежский Стандард рискует потерять профессиональный статус – "красные" не сумели пройти процедуру лицензирования на сезон 2020/21. Королевская бельгийская футбольная ассоциация сомневается в платежеспособности клуба.

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Впрочем, перевода в четвертый дивизион и потери профессионального статуса, похоже, удалось избежать. Стандард нашел необходимые средства, а весомую роль в этом сыграли Маруан Феллаини и Аксель Витсель – бронзовые призеры ЧМ-2018 в составе сборной Бельгии, которые начинали профессиональную карьеру именно в Стандарде.

Первый занял клубу 3 млн евро на выгодных для Стандарда условиях, а второй пожертвовал 2,5 млн евро. На этой неделе состоится заседание по лицензированию льежского клуба – ожидается, что Стандард продолжит выступления в элитном дивизионе Бельгии, сообщает AS.

Напомним, Стандард – один из трех самых титулованных клубов страны. В клубном музее "красных" 10 чемпионских титулов, 8 Кубков Бельгии и 4 Суперкубка королевства.

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Маруан Феллаини Маруан Феллаини Аксель Витсель Аксель Витсель Стандард Стандард Бельгия Бельгия Бельгия футбольные финансы
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