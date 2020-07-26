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Феллаїні оформив хет-трик за 7 хвилин в першому матчі після карантину

15:26 - Читать на русском
Феллаїні оформив хет-трик за 7 хвилин в першому матчі після карантину
Маруан Феллаїні / Reuters

Півзахисник китайського Шаньдунь Лунен Маруан Феллаїні став головним героєм китайської першості після її поновлення.

Чемпіонат Китаю 2020.

Далянь Іфан – Шаньдун Лунен – 2:3

Голи: Рондон, 57, Даніельсон, 90 – Феллаїні, 79, 83, 86

Маруан Феллаїні самотужки вирвав перемогу для своєї команди в китайській першості.

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Далянь Іфан вигравав впродовж зустрічі 1:0, проте бельгієць з 79 по 86 хвилини відзначився тричі, гарантувавши перемогу. Даніельсон скоротив відставння на останніх хвилинах, проте це не змінило переможця зустрічі.

Нагадаємо, Феллаїні виступає за Шаньдун Лунен з 2019 року, куди перейшов з Манчестер Юнайтед.

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Теги
Світ Маруан Маруан Феллаїні Китай Шаньдун Лунен Шаньдун Лунен Далянь Іфан Далянь Іфан
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