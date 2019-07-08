Фелиш признался, как Роналду повлиял на его трансфер в Атлетико

Новичок Атлетико Жоау Фелиш рассказал о своих отношениях с нападающим Ювентуса Криштиану Роналду.

"Криштиану – великий игрок. Он лучший футболист мира сейчас и, возможно, лучший за всю историю. Когда мы были в сборной, Роналду рассказывал мне о Мадриде.

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Я перешел в Атлетико, чтобы написать свою историю. Криштиану это Криштиану, а я хочу быть собой", – цитирует Фелиша AS.

Напомним, Атлетико заплатил Бенфике 126 млн евро за 19-летнего Жоау, что стало четвертым самым дорогим трансфером в истории.

В сезоне 2018/19 португалец сыграл 42 матча за "орлов", в которых забил 19 голов и отдал 11 ассистов.

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