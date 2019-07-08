toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фелиш признался, как Роналду повлиял на его трансфер в Атлетико

18:04 107 Читати українською
Фелиш признался, как Роналду повлиял на его трансфер в Атлетико
Жоау Фелиш и Криштиану Роналду / Фото ESPN

Новичок Атлетико Жоау Фелиш рассказал о своих отношениях с нападающим Ювентуса Криштиану Роналду.

"Криштиану – великий игрок. Он лучший футболист мира сейчас и, возможно, лучший за всю историю. Когда мы были в сборной, Роналду рассказывал мне о Мадриде.

Атлетико официально представил Жоау Фелиша

Я перешел в Атлетико, чтобы написать свою историю. Криштиану это Криштиану, а я хочу быть собой", – цитирует Фелиша AS.

Напомним, Атлетико заплатил Бенфике 126 млн евро за 19-летнего Жоау, что стало четвертым самым дорогим трансфером в истории.

В сезоне 2018/19 португалец сыграл 42 матча за "орлов", в которых забил 19 голов и отдал 11 ассистов.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко

blog_ava
Бразилия победила Перу в финале Копа Америка: тяжёлый триумф "селесао", судьи в центре внимания и шарм турнира
03:03
1126
Теги
Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Атлетико Атлетико Бенфика Бенфика Жоау Фелиш Жоау Фелиш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
6
мин
Гана
22:00
Тунис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук