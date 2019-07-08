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Атлетико официально представил Жоау Фелиша

16:20 87 Читати українською
Атлетико официально представил Жоау Фелиша
Жоау Фелиш / BeFoot

Полузащитника Жоау Фелиша представили в качестве игрока "матрасников".

Полузащитник Жоау Фелиш официально представлен в статусе игрока Атлетико и уже провел первую тренировку с командой, передает официальный твиттер клуба.

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"Некоторые люди рождаются с врожденным талантом, который они показывают с юного возраста. Слово, которое лучше всего описывает Жоау – это талант.

В 19 лет он имеет большую карьеру впереди, и мы гордимся, что Фелиш выбрал "красно-белые" цвета. Добро пожаловать в Атлетико, Жоау", – цитирует президента Атлетико Энрике Серезо официальный сайт клуба.

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